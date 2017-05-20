Сирия: за сутки в зонах деэскалации зафиксировано 15 нарушений

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Дамаск, 20 мая. За минувшие сутки на территории четырех зон безопасности в Сирии российские наблюдатели зафиксировали 11 нарушений. Турецкая сторона заявляет еще о четырех случаях. Об этом журналистам рассказали в министерстве обороны РФ.

В целом обстановка в регионах деэскалации оценивается как стабильная.

«Наиболее резонансными нарушениями, зафиксированными российской стороной, стали обстрелы на севере провинции Хама в районе населенного пункта Бойда. В результате боестолкновения огневые точки боевиков были подавлены. Жертв среди мирных жителей и сирийских военнослужащих нет», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркивают, что большинство случаев беспорядочной стрельбы наблюдатели фиксировали в тех районах, которые пока остаются под контролем боевиков из «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства» (обе террористические группировки запрещены в России решением Верховного суда РФ).