«Род президента Путина» поможет России и Китаю укрепить взаимопонимание

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Пекин, 20 мая. Перевод на китайский язык книги «Род президента В.В.Путина» был представлен сегодня в Пекине.

Автором книги стал дальний родственник российского лидера — Александр Путин. Книга была выпущена издательством «Современный мир» при поддержке Китайского народного университета, Центра исследования России НУК-СПбГУ и негосударственного фонда «Русско-Китайский фонд стратегических инвестиций».

Автор выразил радость по поводу того, что книга была выпущена в полном варианте и не претерпела сокращений.

В свою очередь, главный редактор издательства «Современный мир» Гао Теин заявил, что выпуск книги станет важным событием для китайских читателей.