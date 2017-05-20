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Весь мир
«Род президента Путина» поможет России и Китаю укрепить взаимопонимание

«Род президента Путина» поможет России и Китаю укрепить взаимопонимание

10:33  20 Мая 2017
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«Род президента Путина» поможет России и Китаю укрепить взаимопонимание

Пекин, 20 мая. Перевод на китайский язык книги «Род президента В.В.Путина» был представлен сегодня в Пекине.

Автором книги стал дальний родственник российского лидера — Александр Путин. Книга была выпущена издательством «Современный мир» при поддержке Китайского народного университета, Центра исследования России НУК-СПбГУ и негосударственного фонда «Русско-Китайский фонд стратегических инвестиций».

Автор выразил радость по поводу того, что книга была выпущена в полном варианте и не претерпела сокращений. 

В свою очередь, главный редактор издательства «Современный мир» Гао Теин заявил, что выпуск книги станет важным событием для китайских читателей. 

«Мы верим, что книга будет пользоваться успехом и будет способствовать улучшению взаимного понимания народов Китая и России», — отметил он. 

#путин
Владимир Багров
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