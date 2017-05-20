Враждебная среда: почему рейтинг Трампа достиг рекордно низкой отметки

В закладки

Скопировать

Уровень поддержки американским населением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа достиг самой низкой отметки с момента его инаугурации 20 января текущего года. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые проводились изданием Reuters совместно с исследовательским центром Ipsos. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о причинах низкой популярности Трампа.

Согласно исследованиям, Дональда Трампа поддержали 38 процентов опрошенных американцев. В свою очередь 56 процентов респондентов не одобряют действия президента Соединенных Штатов, еще шесть процентов не смогли определиться с мнением по этому вопросу.

Отметим, что опрос был проведен с 14 по 18 мая. В нем участвовали 1971 человек, его погрешность составляет три процентных пункта.

По мнению средств массовой информации, падение рейтинга Дональда Трампа связано с чередой политических скандалов, которые сотрясают Белый дом в последнее время. Так, например, в начале этой недели американские СМИ сообщили, что глава США передал министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову секретную информацию о террористическом квазиобразовании «Исламское государство»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Позднее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп просил бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В администрации Белого дома эту информации опровергли.

Политолог Игорь Рябов, беседуя с корреспондентом ФАН, пояснил: Трампа нельзя назвать непопулярным президентом. В целом эффект новизны, свойственный первым месяцем правления нового первого лица, все еще сохраняется.

«Трамп не «надоел» избирателю. Он вполне активно пытается нащупать собственную повестку. Он все время в центре внимания СМИ. В чем же дело? Дело в том, что Трамп как избирался в целом во враждебной среде, так и продолжает в ней существовать. Тот объем подчас радикальных мер, который он заявил во время избирательной кампании, невозможно реализовать в нынешних условиях. Ведь даже консенсус внутри республиканского лагеря на предмет лидерства Трампа носит вполне условный характер. А республиканское большинство в Конгрессе — это важный реформаторский ресурс американского президента, но только в том случае, если это большинство готово к радикальным шагам. А оно не готово, хотя точек взаимодействия между Трампом и консерваторами довольно много. Пока Трамп занят наращиванием ресурса поддержки внутри республиканцев, а это тяжелый, пусть и взаимообратный процесс», — пояснил Рябов.

По мнению эксперта, Трамп постепенно меняет расклад внутри Республиканской партии в свою пользу, но и республиканские элиты меняют Трампа. Он сбрасывает с себя популизм, который сопутствовал его избирательной кампании, формирует собственную команду с опорой на ресурсы республиканцев. Итог этой эволюции — нетерпеливость электората Трампа, который ждал от него чего-то большего, выливается в скепсис. С другой стороны, демократическая пресса продолжает смертный бой с антиглобалистскими манерами Трампа и продолжает накачивать общественное мнение против политики Белого дома. Но у Трампа все же есть ресурс вернуть позитивный настрой общественности.

«Меры поддержки американского бизнеса могут довольно быстро принести результат — главное, снижение уровня безработицы. На внешнем контуре ситуация стабилизируется. Никакой «грани мировой войны», на которую настраивают общественность демократы, сегодня не видно. Диалог с Россией движется в нужном направлении. Трампу нужно представить проектные решения в рамках тех тезисов, которые он сформулировал во время выборов. Показать точный расчет предложенных мер. Повести нацию за собой, стать своего рода содержательным популистом, с набором понятных законодательных решений. Требуется улучшение в социальной сфере, рост производств в депрессивных городах, общее снижение напряженности в американском обществе. Трамп обещал вернуть Америку американцам — модель этого возвращения нужно представить. С учетом того, что подобные масштабные задачи требуют грамотной пропагандистской работы. Если такой вектор будет нащупан, вернется и прежний уровень общественной поддержки. Пока же Трамп чрезмерно занят политическим маневрами, во многом вынужденными», — резюмировал Игорь Рябов.

* Организация запрещена на территории РФ.