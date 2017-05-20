МИД РФ назвало дату окончания переговоров ЕАЭС и Ирана о ЗСТ

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Москва, 20 мая. Переговорный процесс о создании временной зоны свободной торговли (ЗСТ), в котором участвуют ЕАЭС и Иран, может завершиться к 11 октября. Именно на эту дату запланирована встреча Союза на высшем уровне. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Василий Небензя.

«Следующая встреча ЕАЭС на высшем уровне запланирована на 11 октября. Мы рассчитываем, что к тому времени мы уже подойдем к тому, чтобы завершить переговоры и приступить к процедуре заключения временного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном», — подчеркнул он.

На сегодняшний день стороны пока не наши сбалансированного решения, которое устроило бы всех участников торговых переговоров, добавил Небензя.