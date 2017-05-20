Легендарный Миядзаки создает новый мультфильм

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Токио, 20 мая. Японский режиссер Хаяо Миядзаки, который уже стал легендой мировой мультипликации, трудится над созданием нового мультфильма. Эту информацию официально подтвердила студия Ghibli.

Лауреат премии «Оскар», ранее заявлявший об окончании своей карьеры, на радость поклонникам снимает анимационную полнометражку. Японец, чьим творчеством увлечены миллионы людей во всем мире, не смог оценить счастье «пенсионной» жизни и вновь взялся за работу, подробности которой держатся в секрете.

Как говорится в релизе, выпущенном студией, на сей раз это точно будет последняя работа великого режиссера.

Напомним, «Оскар» Миядзаки получил 15 лет назад за фильм «Унесенные призраками».