Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Легендарный Миядзаки создает новый мультфильм

Легендарный Миядзаки создает новый мультфильм

10:16  20 Мая 2017
40

Легендарный Миядзаки создает новый мультфильм

Токио, 20 мая. Японский режиссер Хаяо Миядзаки, который уже стал легендой мировой мультипликации, трудится над созданием нового мультфильма. Эту информацию официально подтвердила студия Ghibli.

Лауреат премии «Оскар», ранее заявлявший об окончании своей карьеры, на радость поклонникам снимает анимационную полнометражку. Японец, чьим творчеством увлечены миллионы людей во всем мире, не смог оценить счастье «пенсионной» жизни и вновь взялся за работу, подробности которой держатся в секрете.

Легендарный Миядзаки создает новый мультфильм

Как говорится в релизе, выпущенном студией, на сей раз это точно будет последняя работа великого режиссера.

Напомним, «Оскар» Миядзаки получил 15 лет назад за фильм «Унесенные призраками».

 

#миядзаки
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть