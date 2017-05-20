Движение в нескольких районах Петербурга ограничат из-за марафона «Забег»

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Санкт-Петербург, 20 мая. Серьезные изменения движения произойдут в субботу и воскресенье в Петербурге в связи с проведением марафона «Забег». Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Марафон будет проходить в Парке 300-летия Петербурга и на Крестовском острове. В связи с этим с 22.00 20 мая и до 9.00 21 мая будет запрещена парковка на Рюхиной улице от Морского проспекта до Северной дороги, на Северной дороге от Рюхиной улицы до моста в створе Яхтенной улицы, на Приморском проспекте от Яхтенной улицы до дома 167/1 по Приморскому проспекту, а также на Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

21 мая с 9.00 до 13.00 движение на этих участках улиц будет перекрыто полностью.

Марафон «Забег», который организует АНО «Гонка героев», пройдет одновременно в 10 городах страны. В Петербурге участники смогут выбрать дистанцию в три, пять, десять или 21 километр. Лицом «Забега» в Петербурге станет бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.