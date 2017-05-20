Стали известны подробности о новом планшете от Microsoft
Рэдмонд (США), 20 мая. В Сети появились рендеры нового планшета от Microsoft под названием Surface Pro. Официальная презентация устройства состоится 23 мая в Шанхае. Об этом сообщает инсайдер Эван Бласс в материале для venturebeat.com.
Если верить опубликованным рендерам, новый Surface Pro в плане дизайна практически ничем не будет отличаться от предшественника. Разве что аксессуары будут несколько модернизированы.
Основные изменения затронут «начинку» планшета. По предварительным данным, Microsoft может снабдить планшеты процессорами Intel седьмого поколения, что позволит увеличить производительность и время автономной работы устройства. Кроме того, Microsoft Surface Pro может получить дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Устройство будет работать на операционной системе Windows 10 с обновлением Redstone 3.
Технические изменения претерпит и перо Surface Pen: оно получит встроенный аккумулятор и возможность беспроводной зарядки.