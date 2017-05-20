Стали известны подробности о новом планшете от Microsoft

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Рэдмонд (США), 20 мая. В Сети появились рендеры нового планшета от Microsoft под названием Surface Pro. Официальная презентация устройства состоится 23 мая в Шанхае. Об этом сообщает инсайдер Эван Бласс в материале для venturebeat.com.

Если верить опубликованным рендерам, новый Surface Pro в плане дизайна практически ничем не будет отличаться от предшественника. Разве что аксессуары будут несколько модернизированы.

This is the Microsoft Surface Pro 4 refresh https://t.co/H0RVtwRqFO [click through for more pics] pic.twitter.com/TUogevpDvm — Evan Blass (@evleaks) May 19, 2017

Основные изменения затронут «начинку» планшета. По предварительным данным, Microsoft может снабдить планшеты процессорами Intel седьмого поколения, что позволит увеличить производительность и время автономной работы устройства. Кроме того, Microsoft Surface Pro может получить дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Устройство будет работать на операционной системе Windows 10 с обновлением Redstone 3.

Технические изменения претерпит и перо Surface Pen: оно получит встроенный аккумулятор и возможность беспроводной зарядки.