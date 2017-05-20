Оползень заблокировал тысячи паломников в горах Индии

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Нью-Дели, 20 мая. В одном из районов северного индийского штата Уттаракханд, в предгорьях Гималаев, произошел оползень, из-за которого около 14 тыс. паломников-индуистов, возвращавшихся после посещения храма Бадринатх, оказались отрезаны от внешнего мира завалами горной породы.

Как сообщает Times of India, оползень повредил около 60 километров трассы Ришикеш — Бадринатх. По данным полиции, никто из паломников не пострадал.

Машинам и автобусам, возвращающимся из Бадринатха, пришлось вернуться в святыню, а те, кто направлялся туда, были вынуждены вернуться в Джошимат и Говиндгат, где администрация организовала временные палатки для размещения.

Сотрудники дорожных служб обещают восстановить трассу уже к вечеру субботы.