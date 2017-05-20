Соцсети раскритиковали Шепелева за решение обжаловать приговор по делу Фриске

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Москва, 20 мая. Бурную реакцию вызвало в социальных сетях решение обжаловать приговор суда по делу Жанны Фриске, которое озвучил Дмитрий Шепелев. Комментарии пользователей полны негодования, некоторые предлагают даже посадить ведущего.

@rentvchannel Посадить лет на 5 с конфискацией имущества и закрыть дело.Сколько можно писать и причитать — Галина (@Gjhecmz) May 20, 2017

Скандал разгорелся после смерти певицы, которая на протяжении долго времени боролась с неизлечимой болезнью. Благотворительный фонд потребовал вернуть 21,6 млн рублей. Эти деньги собирали на лечение.

Московский суд стал на сторону истца и обязал родителей Фриске и ее сына Платона выплатить эту сумму. Шепелев заявил, что не согласен с таким решением и собирается его обжаловать.