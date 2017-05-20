Соцсети раскритиковали Шепелева за решение обжаловать приговор по делу Фриске
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Москва, 20 мая. Бурную реакцию вызвало в социальных сетях решение обжаловать приговор суда по делу Жанны Фриске, которое озвучил Дмитрий Шепелев. Комментарии пользователей полны негодования, некоторые предлагают даже посадить ведущего.
Скандал разгорелся после смерти певицы, которая на протяжении долго времени боролась с неизлечимой болезнью. Благотворительный фонд потребовал вернуть 21,6 млн рублей. Эти деньги собирали на лечение.
Московский суд стал на сторону истца и обязал родителей Фриске и ее сына Платона выплатить эту сумму. Шепелев заявил, что не согласен с таким решением и собирается его обжаловать.
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