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Общество
Соцсети раскритиковали Шепелева за решение обжаловать приговор по делу Фриске

Соцсети раскритиковали Шепелева за решение обжаловать приговор по делу Фриске

9:35  20 Мая 2017
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Соцсети раскритиковали Шепелева за решение обжаловать приговор по делу Фриске

Москва, 20 мая. Бурную реакцию вызвало в социальных сетях решение обжаловать приговор суда по делу Жанны Фриске, которое озвучил Дмитрий Шепелев. Комментарии пользователей полны негодования, некоторые предлагают даже посадить ведущего.

Скандал разгорелся после смерти певицы, которая на протяжении долго времени боролась с неизлечимой болезнью. Благотворительный фонд потребовал вернуть 21,6 млн рублей. Эти деньги собирали на лечение.

Соцсети раскритиковали Шепелева за решение обжаловать приговор по делу Фриске

Московский суд стал на сторону истца и обязал родителей Фриске и ее сына Платона выплатить эту сумму. Шепелев заявил, что не согласен с таким решением и собирается его обжаловать.

#фриске #шепелев
Алексей Громов
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