Ученые обнаружили большие запасы воды в ядре Луны

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Москва, 20 мая. Ученые пришли к выводу, что на Луне есть вода. Она сосредоточена в ядре и мантии небесного тела.

Вывод о наличии на земном спутнике воды позволили сделать исследования образцов лунного грунта. Выяснилось, что лунный водород идентичен земному. Это служит еще одним аргументом в пользу того, что Луна является частью Земли, отколовшейся от нее после столкновения неким крупным космическим объектом. Следовательно, на Луне, как и на Земле, может быть вода, сообщает ToDay News Ufa.

Ученые объясняют, что воду непосредственно на поверхности Луны обнаружить невозможно потому, что у спутника Земли нет ни атмосферы, ни магнитного поля, а потому вода сразу же испаряется под воздействием лучей Солнца. Вместе с тем, ее следы были обнаружены в кратерах Луны еще в 2008 году индийским спутником «Чандарьян-1» (Chandrayaan-1).