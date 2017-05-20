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Технологии
Страны Латинской Америки заинтересованы в покупке российских бронеавтомобилей

Страны Латинской Америки заинтересованы в покупке российских бронеавтомобилей

9:41  20 Мая 2017
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Страны Латинской Америки заинтересованы в покупке российских бронеавтомобилей

Лима, 20 мая. Венесуэла, Мексика, Перу и Аргентина проявили заинтересованность в российских бронированных автомобилях. И речь идет не только о возможной поставке техники из РФ в страны Латинской Америки, но и о создании совместного производства по ее сборке.

Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук. В Лиме, столице Перу, сейчас проходит выставка вооружений SITDEF-2017. Делегация из России принимает в ней участие. 

«Мы готовы к диалогу не только в части, касающейся поставок финальной продукции военного назначения, но и к организации лицензионной сборки на территории инозаказчика российского вооружения и военной техники», — заявил Пунчук в интервью РИА Новости.   

Однако никаких конкретных решений пока не принято, добавил он.

#пунчук
Алексей Громов
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