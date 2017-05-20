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Звезда KIC 8462852 со сверхразвитыми инопланетянами начала тускнеть

Звезда KIC 8462852 со сверхразвитыми инопланетянами начала тускнеть

9:17  20 Мая 2017
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Звезда KIC 8462852 со сверхразвитыми инопланетянами начала тускнеть

Филадельфия, 20 мая. Загадочная звезда в созвездии Лебедя, чье необычное «мигание» указывает на возможное существование сверхразвитой цивилизации инопланетян в ее окрестностях, опять начала тускнеть. Об этом сообщил астроном Джейсон Райт из университета Пенсильвании.

«Звезда Табеты опять начала тускнеть», — написал Райт в своем микроблоге в Twitter. При этом он призвал астрономов, работающих на телескопах, «получить ее спектр и опубликовать его».

Как сообщает РИА Новости, в октябре 2015 года Табета Бойяджиан из Йельского университета рассказала о необычных флуктуациях в яркости звезды KIC 8462852. По мнению ученых, сияния могут указывать на присутствие в ее окрестностях так называемой сферы Дайсона, созданной сверхразвитой цивилизацией инопланетян.

Олеся Волкова
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