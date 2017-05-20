Россиянин, которого едва не линчевала толпа в Мексике, доставлен в больницу

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Мехико, 20 мая. Россиянина Алексея Макеева, получившего тяжелые ранения после попытки толпы мексиканцев линчевать его, доставили в больницу в мексиканском Канкуне.

Макеев прославился в Мекисике благодаря своим видео, на которых он безосновательно оскорбляет жителей страны, а затем выкладывает результаты съемок в Интернет. В результате терпение мексиканцев иссякло, и толпа пришла к его дому. Поначалу дело ограничивалось словесной перепалкой, однако затем появилась информация о том, что Макеев ранил ножом мексиканца, и толпа ворвалась в дом россиянина, стала кидать в него тяжелые предметы; началась поножовщина, в которой сам Макеев получил тяжелые ранения.

Как сообщил РИА Новости проживающий в Канкуне россиянин Александр Толмачев, раненый Макеев выжил и сейчас доставлен в Hospital General. По данным соотечественника, раненный Макеевым мексиканец — Карлос Эдуардо — скончался.

Как ранее сообщал консул России в Мексике, Макеев является психически нездоровым человеком.