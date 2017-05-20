Книга «Род президента В. В. Путина» на китайском языке представлена в Пекине

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Пекин, 20 мая. Китайцы смогут познакомиться с книгой «Род президента В. В. Путина», которая выпущена на их родном языке. Презентация прошла в Пекине.

«Надеюсь, что книга поможет читателям глубже понять сегодняшнее положение дел в России и внесет достойный вклад в развитие двустороннего сотрудничества, включая экономическое и культурное», — цитирует ТАСС автора издания Александра Путина, который является дальним родственником президента РФ.

Книга стала результатом большого исследования, которое провел автор. Он включил в нее документы из частных собраний и государственных архивов (самые ранние датированы XVII веком), а также фотографии из семейных альбомов Путиных.