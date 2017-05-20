Самый маленький Volkswagen получил «заряженную» версию

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Вольфсбург (Германия), 20 мая. Немецкий автоконцерн Volkswagen представил спортивную версию своей самой маленькой модели — Up!. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пока «заряженный» хэтчбек является предсерийным экземпляром. Его официальная премьера запланирована на конец мая на фестивале Wörthersee в Австрии. Серийный выпуск, как ожидается, начнется в 2018 году.

Volkswagen Up! GTI оснащен трехцилиндровым турбомотором, объем которого составляет 1.0 литр. Двигатель сможет генерировать 115 лошадиных сил. Работать он будет в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач.

Вес автомобиля составит немногим менее тонны — 997 килограммов. Автомобиль сможет разогнаться с 0 до 100 км/ч за 8,8 секунды. Максимальная скорость составит 197 км/ч.