Toyota представила в Японии Camry нового поколения
В закладки
Токио, 20 мая. Компания Toyota представила модель Camry нового поколения в версии для домашнего рынка, почти в точности повторяющую американскую модификацию.
Версия седана для внутреннего рынка Японии стала практически копией Camry, которую Toyota уже предложила американцам. Среди отличий: противотуманные фары, интегрированные в решетку радиатора, более современная мультимедийная система и нюансы отделки интерьера.
В Японии будет предлагаться исключительно гибридная версия Camry.
Отметим, что новая Camry для российского рынка должна появиться во второй половине года.
Комментарии