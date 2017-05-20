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Технологии
Toyota представила в Японии Camry нового поколения

Toyota представила в Японии Camry нового поколения

8:40  20 Мая 2017
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Toyota представила в Японии Camry нового поколения

Токио, 20 мая. Компания Toyota представила модель Camry нового поколения в версии для домашнего рынка, почти в точности повторяющую американскую модификацию.

Версия седана для внутреннего рынка Японии стала практически копией Camry, которую Toyota уже предложила американцам. Среди отличий: противотуманные фары, интегрированные в решетку радиатора, более современная мультимедийная система и нюансы отделки интерьера.

В Японии будет предлагаться исключительно гибридная версия Camry.

Отметим, что новая Camry для российского рынка должна появиться во второй половине года.

 

#япония #toyota
Олеся Волкова
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