Toyota представила в Японии Camry нового поколения

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Токио, 20 мая. Компания Toyota представила модель Camry нового поколения в версии для домашнего рынка, почти в точности повторяющую американскую модификацию.

Версия седана для внутреннего рынка Японии стала практически копией Camry, которую Toyota уже предложила американцам. Среди отличий: противотуманные фары, интегрированные в решетку радиатора, более современная мультимедийная система и нюансы отделки интерьера.

В Японии будет предлагаться исключительно гибридная версия Camry.

Отметим, что новая Camry для российского рынка должна появиться во второй половине года.