Сирия: жители села в Латакии отблагодарили военных РФ за гуманитарную помощь

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Дамаск, 20 мая. Жители горного села Жоубет Бургаль, которое располагается в сирийской провинции Латакия, радушно встретили российских военных, доставивших им гуманитарную помощь, и напоили их чаем.

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии привезли продуктовые наборы, в которые вошли рис, мука, сахар. В селе проживают восемь тысяч человек. В результате боевых действий и атак со стороны боевиков погибли 150 местных жителей, многие семьи остались без кормильцев, а дети — без родителей.

Зубейда Хсейн Дубаа пришла получать гуманитарную помощь, она рассказала, что у нее пятеро детей. Старший сын, который служил в армии, погиб, второй ранен.

«Младшие дети еще школьники. Конечно, я рассчитывала, что старшие сыновья помогут поставить мне на ноги младших. Остаться без поддержки очень трудно, так что я благодарна России за такую поддержку», — цитирует женщину РИА Новости.

Российские военные доставили в село 300 продуктовых наборов, по 5 килограммов каждый. Благодарные жители организовали для сотрудников Центра чаепитие.