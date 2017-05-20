Маршрутка устроила массовое ДТП в Курске: пострадали 12 человек

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Курск, 20 мая. Двенадцать человек пострадали в результате крупного ДТП с участием маршрутного такси в Курске.

По данным регионального управления МВД РФ, ДТП произошло в пятницу вечером на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев. На перекрестке «встретились» микроавтобус Hyundai и автомобили ВАЗ-2110 и BMW 12.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, маршрутка выскочила на перекресток на красный сигнал светофора, где столкнулся с отечественным авто. От удара «десятку» вынесло в сторону. Автобус по инерции продолжил движение и на скорости врезался в здание детской школы искусств №1, по пути зацепив BMW.

По данным местных СМИ, среди пострадавших — четверо детей. Они получили переломы.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. На данный момент известно, что водители все участвующих в аварии машин были трезвы.