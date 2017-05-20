«Оптимус Геннадьевич Праймов»: каскадер превратил автомобиль Lada в трансформер

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Орел, 20 мая. На шоу трюков, которое состоялось в Орле, прошла презентация уникального автомобиля-робота. Каскадер Геннадий Кочерга и его сын Сергей поразили публику, представив воочию Оптимуса Прайма, буквально сошедшего с экрана популярного фильма «Трансформеры».

В героя нашумевшей ленты изобретатели превратили обычный автомобиль ВАЗ-2110. Преображение происходило прямо на глазах у изумленных зрителей: во время движения знакомая каждому россиянину машина начинает трансформироваться в робота, который, утверждают его создатели, способен выполнять все трюки своего прототипа из фильма.

Каскадер на этом не собирается останавливается, он обещает смастерить еще два таких «Оптимусов Геннадьевичей».