Стартовали продажи уникальной юбилейной Lada 4х4

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Тольятти, 20 мая. Российские дилеры начали продажи новой версии Lada 4х4 в юбилейной комплектации, посвященной 40-летию легендарной полноприводной модели. Как сообщает пресс-служба «АВТОВАЗа», особенность модели 40 Anniversary стали особая отделка салона, оригинальные диски колес и специальные шильдики с символикой юбилея.

В юбилейном исполнении выпускаются трехдверные и пятидверные Lada 4х4. Машины оснащены кондиционером, подогревом сидений и обогревом наружных зеркал.

В сообщении компании отмечается, что партия юбилейных Lada 4х4 ограничена: всего будет выпущено 1977 машин в честь года начала производства внедорожника. Стоимость трехдверной Lada 4х4 «40 Anniversary» составит от 558 900 рублей, пятидверной — от 603 900 рублей.