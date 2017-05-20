Более 7 тыс. канадцев остались без света из-за грозы

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Оттава, 20 мая. Из-за сильной грозы и ветра без электроснабжения остались более 7 тыс. жителей Акадийского полуострова в Канаде, сообщает CBC News.

По данным издания, обрушившиеся на Акадийский полуостров гроза и ветер нанесли ущерб населенным пунктам Ламек и Шипиган. Также от стихии пострадал городок Каракет, где сильный ветер повалил столбы линии электропередач и сорвал крыши с некоторых зданий.

Местная метеостанция сообщает, что скорость ветра на Акадийском полуострове достигала 90 км/ч. Однако СМИ отмечают, что согласно наблюдениям метеоролога Клода Котэ, разрушения на полуострове говорят о том, что скорость ветра могла достигать 190 км/ч.