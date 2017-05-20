Ученые научились лечить переломы без гипса
Вашингтон, 20 мая. Восстанавливаться после тяжелейших переломов человеку может помочь новый метод, разработанный сотрудниками одного из американских университетов.
Они провели исследования на основе генной инженерии, присовокупив к ней стволовые клетки и использование ультразвука. Эксперимент, проведенный на свиньях, доказал, что идея работает. Коллаген, который помещали в трещину в кости, в течение нескольких недель «работал» над формированием стволовых клеток и полностью заживлял разлом.
Новый метод помог даже при сложнейших случаях, когда часть кости отсутствовала. В подобных случаях, когда срастание невозможно, обычно врачи устанавливают костный трансплантат — процедура чрезвычайно болезненная и сложная.
Если способ восстановления, открытый американскими учеными докажет свою эффективность на человеке, то о применении гипса при переломах можно будет забыть.