Ученые научились лечить переломы без гипса

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Вашингтон, 20 мая. Восстанавливаться после тяжелейших переломов человеку может помочь новый метод, разработанный сотрудниками одного из американских университетов.

Они провели исследования на основе генной инженерии, присовокупив к ней стволовые клетки и использование ультразвука. Эксперимент, проведенный на свиньях, доказал, что идея работает. Коллаген, который помещали в трещину в кости, в течение нескольких недель «работал» над формированием стволовых клеток и полностью заживлял разлом.

Новый метод помог даже при сложнейших случаях, когда часть кости отсутствовала. В подобных случаях, когда срастание невозможно, обычно врачи устанавливают костный трансплантат — процедура чрезвычайно болезненная и сложная.

Если способ восстановления, открытый американскими учеными докажет свою эффективность на человеке, то о применении гипса при переломах можно будет забыть.