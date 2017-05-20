Донбасс: ВСУ восемь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

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Луганск, 20 мая. ВСУ восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщает пресс-служба оборонного ведомства ЛНР.

Под обстрелы украинской армии попали районы Алмазной, поселков городского типа Славяносербск и Фрунзе, сел Смелое и Калиновка.

ВСУ вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Информация о разрушениях и раненных не поступала.