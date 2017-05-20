Толпа мексиканцев избила жившего в Канкуне россиянина

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Мехико, 20 мая. Жители мексиканского города Канкун избили россиянина Алексея Макеева. Об этом со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Мексике Дмитрия Болбота сообщает ТАСС.

По словам Болбота, информацию об избиении Макеева подтвердил МИД Мексики. Также мексиканская сторона заверила, что жизни россиянина ничего не угрожает.

По данным СМИ, конфликт между горожанами и проживавшим в Канкуне Алексеем Макеевым вспыхнул из-за того, что россиянин беспричинно оскорблял местных жителей, в том числе женщин и детей. Также сообщается, что свое вызывающее поведение Макеев записывал на видео, записи он публиковал в Интернете.

Мексиканское издание Excelsior сообщает, что в драке с россиянином ножевое ранение получил один из местных жителей. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.