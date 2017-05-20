Продажи электрокаров в России сократились почти на четверть

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Москва, 20 мая. В первом квартале 2017 года продажи новых электромобилей в России упали на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности за 2017 года на территории России было продано 13 единиц электрокаров, годом ранее в первом квартале — 17 штук.

По данным агентства, семь из 13 проданных моделей: кроссовер Tesla Model X. Еще три модели проходится американский седан Tesla Model S. Оставшиеся три электрокара — Nissan Leaf.

Согласно аналитикам, семь этих автомобилей встали на учет в столичном регионе. Еще четыре электромобиля купили жители Приморского и Хабаровского краев. По одной машине отправилось в Петербург и Ростовскую область.