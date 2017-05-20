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Политика
Лидер КНДР объявил свою страну «ведущей ракетной державой»

Лидер КНДР объявил свою страну «ведущей ракетной державой»

7:41  20 Мая 2017
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Лидер КНДР объявил свою страну «ведущей ракетной державой»

Пхеньян, 20 мая. Полноценной ядерной и ведущей ракетной державой стала КНДР, считает северокорейский лидер Ким Чен Ын. Как сообщают СМИ, это заявление прозвучало после окончания фотосессии, в которой он снимался вместе с создателями баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12».

Ее запуск был произведен неделю назад, испытания прошли под руководством главного человека страны, ракета упала в Японском море, пролетев 787 километров. 

«КНДР превратилась в полноценную ядерную и ведущую в Азии ракетную державу», — сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР объявил свою страну «ведущей ракетной державой»

Кроме того, добавил он, необходимо создавать еще больше мощного оружия, чтобы КНДР оставалась «непобедимым социалистическим государством». 

#ын
Алексей Громов
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