Лидер КНДР объявил свою страну «ведущей ракетной державой»

В закладки

Скопировать

Пхеньян, 20 мая. Полноценной ядерной и ведущей ракетной державой стала КНДР, считает северокорейский лидер Ким Чен Ын. Как сообщают СМИ, это заявление прозвучало после окончания фотосессии, в которой он снимался вместе с создателями баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12».

Ее запуск был произведен неделю назад, испытания прошли под руководством главного человека страны, ракета упала в Японском море, пролетев 787 километров.

«КНДР превратилась в полноценную ядерную и ведущую в Азии ракетную державу», — сказал Ким Чен Ын.

Кроме того, добавил он, необходимо создавать еще больше мощного оружия, чтобы КНДР оставалась «непобедимым социалистическим государством».