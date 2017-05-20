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Роухани лидирует на президентских выборах в Иране после подсчета 37млн голосов

Роухани лидирует на президентских выборах в Иране после подсчета 37млн голосов

7:20  20 Мая 2017
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Роухани лидирует на президентских выборах в Иране после подсчета 37млн голосов

Тегеран, 20 мая. Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на президентских выборах после подсчета 37 из 40 млн голосов. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает Reuters.

По данным агентства, Роухани получил 21,6 млн голосов. Его ближайший конкурент, представитель консервативного лагеря и бывший генпрокурор Ирана Эбрахим Раиси набрал 14 млн голосов. Пока не подсчитанными остаются 4 млн бюллетеней, но шанса догнать лидера у представителя консерваторов практически не осталось.

Напомним, ранее глава предвыборного штаба Эбрахима Раиси Али Никзад заявил о многочисленных нарушениях в пользу действующего президента. По его словам, сторонники Раиси насчитали 219 очевидных нарушений.

Алексей Громов
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