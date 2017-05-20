Мощное землетрясение произошло у берегов Филиппин
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Вашингтон, 20 мая. У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Геологическая служба США.
Подземные толчки зафиксировали в 32 км к юго-востоку от города Тагбиларан в 01.06 по всемирному времени UTC (03.06 мск)
На данный момент нет информации о возможных разрушениях.
Отметим, 14 мая на севере Ирана вблизи с границей Туркменистана произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7, в результате которого погибло несколько человек, более 200 получили ранения.
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