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Происшествия
Мощное землетрясение произошло у берегов Филиппин

Мощное землетрясение произошло у берегов Филиппин

7:25  20 Мая 2017
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Мощное землетрясение произошло у берегов Филиппин

Вашингтон, 20 мая. У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки зафиксировали в 32 км к юго-востоку от города Тагбиларан в 01.06 по всемирному времени UTC (03.06 мск)

На данный момент нет информации о возможных разрушениях.

Отметим, 14 мая на севере Ирана вблизи с границей Туркменистана произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7, в результате которого погибло несколько человек, более 200 получили ранения. 

#филиппины #землетрясение
Олеся Волкова
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