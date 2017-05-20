Три человека сгорели в пожаре на пассажирском пароме в Индонезии

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Джакарта, 20 мая. Жертвами пожара на пароме в Индонезии стали по меньшей мере три человека. Они погибли в огне, до сих пор остается неизвестной судьба 84 пассажиров. Об этом сообщают местные СМИ. По их сведениям, на борту судна в момент возгорания находились 178 человек.

Паром Mutiara следовал по маршруту от острова Ява до Борнео. Команда попыталась бороться самостоятельно с пламенем, которое возникло на борту прямо во время путешествия. Однако потушить огонь не получилось. Тогда капитан скомандовал надеть всем спасательные жилеты и покинуть судно.

Спасательная операция была организована сразу же, как только о случившемся узнали на берегу. 91 человека вытащили из воды живыми и невредимыми. Поиск оставшихся 84 пассажиров продолжаются.