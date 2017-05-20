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Ученые разгадали одну из тайн появления жизни на земле

Ученые разгадали одну из тайн появления жизни на земле

7:01  20 Мая 2017
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Ученые разгадали одну из тайн появления жизни на земле

Лондон, 20 мая. Группа ученых из Университетского колледжа британской столицы открыла механизм синтеза рибонуклеотид, которые легли в основу необходимых для появления жизни РНК. Об этом сообщает электронное издание Phys.org.

Исследователи смогли прояснить механизм образования двух классов необходимых для строительства РНК нуклеотид: пурин и пиримидин. Ранее ученые полагали, что условия их синтеза несовместимы, и образование этих классов нуклеотид в одном месте невозможно. Однако исследователи доказали, что пурины 8-оксо-аденозин и 8-оксо-инозин могут синтезироваться в тех же условиях, что и пиримидины.

Следующим этапом ученые собираются выяснить, могут ли 8-оксо-аденозин и 8-оксо-инозин кодировать информацию о белках. Если предположение подтвердится, исследователи смогут прояснить некоторые детали формирования мира РНК, который, предположительно, предшествовал появлению жизни на основе ДНК.

Алексей Громов
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