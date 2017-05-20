Mulliner создал Bentley для соколиной охоты за 12 млн рублей

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Москва, 20 мая. Компания Mulliner, придворное тюнинг-ателье марки Bentley, создала особый кроссовер Bentayga для соколиной охоты. Как сообщает пресс-служба компании, модель Bentayga Falconry демонстрирует «инновационный подход к удовлетворению страстей клиентов».

Bentley Bentayga Falconry отличается особой отделкой пробковой тканью. В багажнике установлены ящики с охотничьим снаряжением, аппаратурой для GPS-блока слежения за птицами и другие приспособления для соколиной охоты. В багажнике и салоне авто можно установить два насеста для птиц.

В России модель стоит от 11,9 млн рублей.