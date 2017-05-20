Власти Венесуэлы задержали 200 человек за грабеж магазинов и вандализм

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Каракас, 20 мая. Около 200 человек были задержаны в штате Миранда за вандализм и разграбление магазинов. Об этом в интервью радиостанции Union Radio рассказал глава венесуэльского муниципалитета Гуайкайпуро Франсиско Гарсес.

Гарсес отметил, что многие «пытаются ловить рыбу в мутной воде» и сообщил, что сотням магазинов нанесен ущерб от действий вандалов и грабителей. Всех задержанных за подобные преступления, по словам главы муниципалитета, передают гражданским, а не военным судам.

Напомним, с начала апреля в Венесуэле регулярно происходят массовые акции протеста против исполнительной власти. По данным оппозиции, в стране уже погибли около 50 протестующих, сотни человек получили ранения и травмы.