Программист из Франции нашел способ победить вирус-вымогатель WannaCry

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Париж, 20 мая. Специалист французской компании Quarkslab Адриен Гинье заявил, что нашел способ расшифровать данные, пострадавшие в результате атаки вируса-вымогателя WannaCry. Однако его метод работает только для Windows XP.

Гинье опубликовал на GitHub исходные коды инструмента, который он назвал WannaKey. Француз обнаружил баг в Windows XP, который дает возможность извлечь зашифрованный ключ и вылечить устройство.

Специалист пишет, что извлечь приватный ключ из памяти возможно. Сам Гинье провел ряд тестов и успешно расшифровал файлы на нескольких зараженных компьютерах под управлением Windows XP.

I got to finish the full decryption process, but I confirm that, in this case, the private key can recovered on an XP system #wannacry!! pic.twitter.com/QiB3Q1NYpS — Adrien Guinet (@adriengnt) May 18, 2017

Напомним, 12 мая вирус-вымогатель WannaCry атаковал более 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Большая часть попыток заражения была зафиксирована на территории России, США, Латинской Америки и Китая. По разным версиям, к разработке особо опасного вируса могли быть причастны северокорейские хакеры.