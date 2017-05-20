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Программист из Франции нашел способ победить вирус-вымогатель WannaCry

Программист из Франции нашел способ победить вирус-вымогатель WannaCry

6:35  20 Мая 2017
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Программист из Франции нашел способ победить вирус-вымогатель WannaCry

Париж, 20 мая. Специалист французской компании Quarkslab Адриен Гинье заявил, что нашел способ расшифровать данные, пострадавшие в результате атаки вируса-вымогателя WannaCry. Однако его метод работает только для Windows XP.

Гинье опубликовал на GitHub исходные коды инструмента, который он назвал WannaKey. Француз обнаружил баг в Windows XP, который дает возможность извлечь зашифрованный ключ и вылечить устройство. 

Специалист пишет, что извлечь приватный ключ из памяти возможно. Сам Гинье провел ряд тестов и успешно расшифровал файлы на нескольких зараженных компьютерах под управлением Windows XP. 

Напомним, 12 мая вирус-вымогатель WannaCry атаковал более 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Большая часть попыток заражения была зафиксирована на территории России, США, Латинской Америки и Китая. По разным версиям, к разработке особо опасного вируса могли быть причастны северокорейские хакеры.

#windows #вирус #wannacry
Олеся Волкова
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