СМИ: Белый дом хочет использовать этическое законодательство, чтобы помешать расследованию по России

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Вашингтон, 20 мая. Белый дом ищет способ помешать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в президентские выборы в США. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.

По данным агентства, сразу после назначения Мюллера спецпрокурором в администрации президента США Дональда Трампа началось изучение нормативных актов, с целью поиска способа помешать ходу расследования. В частности Белый дом может использовать то, что деятельность поступившего на госслужбу прокурора может быть ограничена, если фигурант расследования ранее был клиентом его юридической фирмы.

Агентство также отмечает, что бывшая компания Роберта Мюллера оказывала услуги зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру и экс-советнику президента Полу Манофорту.