Трамп выдвинул на должность посла США в Ватикане жену своего соратника

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Вашингтон, 20 мая. Президент США Дональд Трамп назначит Каллисту Гингрич, жену бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича, на роль посла в Ватикане.

Как сообщает Politico, муж Гингрич был убежденным сторонником Трампа как во время президентской гонки, так и после вступления в должность. Ранее он сообщал СМИ, что кандидатуру его жены рассматривали на пост посла США в Ватикане еще с января.

Католичка Гингрич сыграла значительную роль в том, чтобы привести мужа в веру. Она является соавтором книги «Переоткрывая Бога в Америке».

Каллиста Гингрич была генеральным директором мультимедийной производственной компании, расположенной в Вирджинии, где она и ее муж проживают с 2007 года, а также является президентом благотворительной организации The Gingrich Foundation.