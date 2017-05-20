Сирия новости 20 мая 07.00: САА уничтожила более 50 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, ИГ убило 27 солдат САА в провинции Хомс

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Сирия, 20 мая. Бойцы САА уничтожили более 50 террористов ИГ в провинции Дейр эз-Зор, террористы ИГ убили 27 солдат САА в провинции Хомс. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): уничтожила более 50 террористов ИГ в провинции Дейр эз-Зор, атаковала боевиков в восточной части провинции Эс-Сувейды.

ВКС РФ: уничтожили несколько боевиков ССА** в районе Даква, в провинции Дамаск.

«Исламское государство»*: убило 27 солдат САА в провинции Хомс.

Курды: сотни курдских полицейских прибыли в город Айн-Исса из провинции Хасака, для поддержки Курдских сил SDF****.

«Джейш аль-Ислам»*****: атаковали базу террористов ИГ в районе Дамаска Аль-Заин, уничтожили 3 террористов, одного взяли в плен.

Провинция Дамаск

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, боевики группировки «Джейш аль-Ислам» атаковали террористов ИГ на их базе в районе Аль-Заин, расположенном между более крупными районами Ялда и Хаджар Аль-Асвад. Согласно источнику повстанцев, подразделение «Джаиш аль-Ислам» пробралось в два здания и застрелило трех террористов ИГ, вынудив четвертого боевика сдаться на месте. В ходе неожиданной операции боевики «Джейш аль-Ислам» захватили партию оружия и боеприпасов из гарнизона ИГ, который был оставлен без охраны.

Перед тем как покинуть район боевики взорвали здания ИГ.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@PalmyraPioneer) один из активистов движения за права человека в Сирии, ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков ССА в районе Даква между областями Каламун и Бадия. Несколько боевиков были уничтожены.

Провинция Алеппо

По сообщению информационного портала Al-Masdar News, после полного освобождения Алеппо от террористов, жизнь в городе начинает возвращаться в привычное русло. Новое оборудование, недавно установленное в медицинских учреждениях Алеппо, позволило медицинскому персоналу вновь выполнять кардиохирургические операции после 4-летнего перерыва. Медики теперь пытаются наверстать упущенное время.

Один из лучших кардиоцентров города, больница Аль-Бассель, входит в число тех учреждений, которые возобновили операции на сердце.

Как сообщает инфопортал ARA news, администрация города Манбидж и его окрестностей призвала международное сообщество оказать гуманитарную помощь беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в этом городе. Город Манбидж, который был освобожден в августе 2016 года, принял тысячи людей, которые бежали из Аль-Баба, Ракки и районов, находящихся под контролем ИГ.

Провинция Хомс

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, в результате атаки террористов ИГ на позиции САА в восточных районах провинции Хомс погибло 27 солдат САА, десятки были ранены, а также террористы захватили несколько единиц техники.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter один из источников, командир группировки «Лива аль-Баас» Басим Судан перебросил своих бойцов вместе с солдатами САА в район Восточной Пальмиры с целью наступления на позиции террористов.

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщению информагентства Al-Masdar News, бойцы САА уничтожили более 50 террористов ИГ, отражая их атаки. Более 10 террористов было убито во время первой атаки на базу 137-го полка. И еще 30 террористов было уничтожено во время второй атаки, которая была совершена в районе кладбища и в районе Аль-Мовазафин.

СМИ террористов ИГ утверждают, что якобы в Дейр эз-Зоре из 7.000 людей, посетивших их пропагандистские мероприятия в течение 40 дней, 420 будто бы присоединились к террористам.

Провинция Ракка

Как сообщает инфопортал ARA news, сотни курдских полицейских прибыли в город Айн-Исса из провинции Хасака, для поддержки Курдских сил SDF в запланированном наступлении на позиции террористов ИГ.

Провинция Эс-Сувейда

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter один из источников, войска Башара Асада совместно с бойцами Сирийской социальной национальной партии атаковали боевиков в восточной части провинции Эс-Сувейды.

* Организация запрещена на территории РФ.