Мадуро назвал Мексику «государством-банкротом» из-за наркотрафика и насилия

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Каракас, 20 мая. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Мексику «государством-банкротом» из-за неравенства, проблем с насилием и наркотиками. Заявление прозвучало в эфире национального телевидения.

«Мексика превратилась в государство-банкрота благодаря насилию, неравенству и наркотрафику», — сказал Модуро.

Кроме того, президент Венесуэлы заявил, что глава США Дональд Трамп нападает на Мексику, но «в этой стране нет правительства, которое защитило бы своих граждан».

Громкое высказывание Мадуро прозвучало на фоне продолжающихся с начала апреля массовых антиправительственных акций в Венесуэле. По данным неправительственных организаций, в связи с протестами в стране задержаны 2,3 тысячи человек, 700 из них до сих пор остаются под стражей. За время беспорядков погибли почти 50 человек, сотни получили ранения.