Осужденный в США на 27 лет российский хакер Селезнев вновь предстал перед судом

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Вашингтон, 20 мая. Осужденный в США на 27 лет лишения свободы за кибермошенничество россиянин Роман Селезнев снова предстал перед судом из-за киберпреступлений. Об этом сообщает министерство юстиции США.

Обвинения связаны с взломом и кражей банковских данных у процессинговой компании RBS Worldpay. Преступление было совершено в 2008 году, а 22 декабря 2014 года Селезневу были предъявлены обвинения. Также Минюст США сообщил, что у Селезнева были 13 сообщников из Соединенных Штатов, Эстонии, Молдовы, Украины, Нигерии и России.

Напомним, в августе 2016 года суд штата Вашингтон в Сиэтле признал Романа Селезнева виновным в совершении киберпреступлений, ущерб от которых составил 170 млн долларов. В апреле 2017 года Селезнев был приговорен к 27 годам заключения.