Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Санчес погиб в ДТП

В закладки

Скопировать

Мехико, 20 мая. Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Санчес и его брат Джонатан Санчес погибли в ДТП. Об этом со ссылкой на мэрию города Эрмосильо сообщает Газета.ru.

Авария произошла городе Эрмосильо, который находится в родном штате Санчеса - Сонора. Сообщается, что 25-летний Дэвид Санчес и его 23-летний брат погибли на месте. По словам третьего брата Санчес, 22-летнего Роберто, Дэвид и Джонатан направлялись в родную деревню. Сам Роберто не поехал с ними и не попал в ДТП, поскольку собирался отдохнуть после спарринга.

Напомним, Дэвид Санчес владел титулом «временного» чемпиона мира в 2014-м и 2015-м годах. За боксерскую карьеру он провел 37 боев, в 31-м одержал победу. Его младшие братья, включая погибшего в ДТП Джонатана Санчеса также занимались профессиональным боксом.