Бывший директор ФБР выступит на публичных слушаниях в Сенате

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Вашингтон, 20 мая. Отправленный Дональдом Трампом в отставку бывший директор ФБР Джеймс Коми даст показания на открытом заседании комитета Сената США по разведке. Об этом сообщили сенаторы Ричард Берр и Марк Уорнер.

«Комитет хочет получить признание от бывшего главы ФБР о его роли в оценке действий разведки по вопросу о вмешательстве России в выборы, которые прошли в США в 2016 году», — заявил Ричард Берр.

Сенатор подчеркнул, что показания Коми могут внести ясность в события, «которые широко освещаются СМИ».

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что юристы Белого дома изучают процедуру импичмента, хотя и считают ее запуск маловероятным.