Джонни Депп хочет сыграть Трампа в комедийном шоу

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Вашингтон, 20 мая. Известный актер Джонни Депп заявил о готовности сыграть роль президента США Дональда Трампа в комедийном шоу Saturday Night Live. Об этом сообщает Variety.

Актер рассказал о готовности сыграть Трампа в ответ на вопрос телеведущей Элен ДеДженерес. ДеДженерес спросила, готов ли Депп сыграть роль президента США в шоу Saturday Night Live вместо Алека Болдуина.

«Конечно!», — не задумываясь ответил Депп.

Напомним, ранее издание Газета.ru сообщила, что Алек Болдуин и Мелисса Маккарти в шоу Saturday Night Live изобразили поцелуй Дональда Трампа и пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.