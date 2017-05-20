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Джонни Депп хочет сыграть Трампа в комедийном шоу

Джонни Депп хочет сыграть Трампа в комедийном шоу

4:40  20 Мая 2017
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Джонни Депп хочет сыграть Трампа в комедийном шоу

Вашингтон, 20 мая. Известный актер Джонни Депп заявил о готовности сыграть роль президента США Дональда Трампа в комедийном шоу Saturday Night Live. Об этом сообщает Variety.

Актер рассказал о готовности сыграть Трампа в ответ на вопрос телеведущей Элен ДеДженерес. ДеДженерес спросила, готов ли Депп сыграть роль президента США в шоу Saturday Night Live вместо Алека Болдуина.

«Конечно!», — не задумываясь ответил Депп.

Напомним, ранее издание Газета.ru сообщила, что Алек Болдуин и Мелисса Маккарти в шоу Saturday Night Live изобразили поцелуй Дональда Трампа и пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

#дональд трамп #сша
Алексей Громов
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