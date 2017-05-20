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Вашингтон, 20 мая. Юристы Белого дома изучают процедуру импичмента президента США «на всякий случай». Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что в Белом доме считают возможность импичмента маловероятной, и юристы изучают процедуру «на всякий случай».

Напомним, ранее The New York Times опубликовал материал, в котором со ссылкой на «осведомленные источники» сообщил о возможном давлении на бывшего главу ФБР Джеймса Коми со стороны Дональда Трампа. В статье утверждается, что президент США мог просить Коми прекратить расследование возможных контактов его бывшего советника Майкла Флина с представителями России.

Издание Газета.ru сообщило, что если информация о давлении на экс-директора ФБР подтвердится, это может стать достаточным основанием для запуска процедуры импичмента.