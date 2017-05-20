Пентагон назвал условие прекращения ударов по Сирии

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Вашингтон, 20 мая. Пентагон больше не будет наносить удары по Сирии, пока силы США не окажутся под угрозой. Об этом со ссылкой на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда сообщает Reuters.

«Я обязался, что подобное не повторится вновь, если не будет угрозы нашим силам», — цитирует слова Данфорда агентство.

Он также подчеркнул, что командиры вооруженных сил США перед ударом заявили об угрозе для подконтрольных им сил.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Пентагоне заявили о продолжении контактов между Россией и США после удара международной коалиции по проправительственным силам в Сирии.