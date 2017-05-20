Истребители США сопроводили гражданский самолет в Гонолулу

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 20 мая. Два истребителя F-22 ВВС США сопроводили гражданский рейс в пункт назначения после сообщения о нарушении правил безопасности на борту самолета. Об этом сообщает CNBC.

Инцидент произошел на борту пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Лос-Анджелеса в Гонолулу. Мужчина турецкого происхождения во время полета попытался прорваться в кабину пилота. После этого в 11.35 по местному времени (0.35 мск) для сопровождения авиалайнера были подняты два истребителя F-22.

«Два истребителя F-22 Тихоокеанского командования вылетели этим утром с аэродрома Hawaii Air National Guard после сообщений о нарушениях на борту гражданского самолета, направлявшегося в международный аэропорт Гонолулу», — заявил представитель Тихоокеанского командования Дэйв Бенхэм.

Сообщается, что самолет уже совершил посадку. Нарушивший правила безопасности мужчина задержан.