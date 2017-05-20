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Мадуро сказал Трампу «убрать руки» от Венесуэлы

Мадуро сказал Трампу «убрать руки» от Венесуэлы

3:19  20 Мая 2017
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Мадуро сказал Трампу «убрать руки» от Венесуэлы

Каракас, 20 мая. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро потребовал, чтобы президент США Дональд Трамп убрал руки от страны и «шел домой». Об этом сообщает Reuters.

«Убери отсюда руки, Дональд Трамп, иди домой, Венесуэла себя уважает», — цитирует слова Мадуро агентство.

Напомним, ранее правительство США ввело финансовые санкции против семи членов Верховного суда Венесуэлы и его председателя.

Также издание Газета.ru сообщает, что Дональд Трамп по итогам встречи с колумбийским коллегой Хуаном Мануэлем Сантосом пообещал работать над возвращением стабильности и мира в Венесуэлу вместе с другими государствами западного полушария.

#дональд трамп #сша #мадуро
Алексей Громов
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