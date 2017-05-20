Путин назначил нового уполномоченного России при ЕСПЧ

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Москва, 20 мая. Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы Министерства юстиции Михаила Гальперина новым уполномоченным России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации. Документ вступил в силу со дня подписания.

В конце марта президент РФ уволил с поста уполномоченного России при ЕСПЧ заместителя министра юстиции Георгия Матюшкина, работавшего при Страсбургском суде с 2008 года. Причина отставки не сообщалась.

Михаил Гальперин был назначен замглавы Минюста в сентябре 2015 года в возрасте 33 лет. Перед этим он возглавлял в ведомстве департамент экономического законодательства.