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Весь мир
Почти 70% избирателей приняли участие в выборах президента Ирана

Почти 70% избирателей приняли участие в выборах президента Ирана

3:08  20 Мая 2017
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Почти 70% избирателей приняли участие в выборах президента Ирана

Тегеран, 20 мая. Около 70% избирателей приняли участие в выборах президента Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Иранцы выбирают из четырех кандидатов, среди которых и действующий глава государства Хасан Роухани. Из-за высокой явки волеизъявление пришлось продлить на четыре часа. У избирательных участков собираются значительные очереди.

Изначально голосование должно было завершиться к 18.00 по московскому времени,  -напоминает Газета.ru.

Сергей Свазовский
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