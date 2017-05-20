Почти 70% избирателей приняли участие в выборах президента Ирана
В закладки
Тегеран, 20 мая. Около 70% избирателей приняли участие в выборах президента Ирана. Об этом сообщает Reuters.
Иранцы выбирают из четырех кандидатов, среди которых и действующий глава государства Хасан Роухани. Из-за высокой явки волеизъявление пришлось продлить на четыре часа. У избирательных участков собираются значительные очереди.
Изначально голосование должно было завершиться к 18.00 по московскому времени, -напоминает Газета.ru.
Комментарии