Почти 70% избирателей приняли участие в выборах президента Ирана

В закладки

Скопировать

Тегеран, 20 мая. Около 70% избирателей приняли участие в выборах президента Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Иранцы выбирают из четырех кандидатов, среди которых и действующий глава государства Хасан Роухани. Из-за высокой явки волеизъявление пришлось продлить на четыре часа. У избирательных участков собираются значительные очереди.

Изначально голосование должно было завершиться к 18.00 по московскому времени, -напоминает Газета.ru.