Более 140 человек погибли в результате нападения на авиабазу на юге Ливии
Триполи, 20 мая. Во время атаки на авиабазу на юге Ливии погиб 141 человек. Об этом со ссылкой на ливийских военных сообщает Agence France-Presse.
Нападение на авиабазу произошло 18 мая, когда военные были безоружны и возвращались с парада. Первоначально сообщалось о 134 погибших, среди которых были гражданские.
Сообщается, что в атаке участвовали отряды так называемой третьей силы, в которую входят формирования из Мисураты, формально подчиняющиеся Минобороны правительства национального согласия Фаиза Сараджа. По данным СМИ, нападавших поддерживали «Бригады обороны Бенгази», которые связаны с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида». Обороняли авиабазу военнослужащие Ливийской национальной армии.