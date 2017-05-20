Более 140 человек погибли в результате нападения на авиабазу на юге Ливии

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Триполи, 20 мая. Во время атаки на авиабазу на юге Ливии погиб 141 человек. Об этом со ссылкой на ливийских военных сообщает Agence France-Presse.

Нападение на авиабазу произошло 18 мая, когда военные были безоружны и возвращались с парада. Первоначально сообщалось о 134 погибших, среди которых были гражданские.

Сообщается, что в атаке участвовали отряды так называемой третьей силы, в которую входят формирования из Мисураты, формально подчиняющиеся Минобороны правительства национального согласия Фаиза Сараджа. По данным СМИ, нападавших поддерживали «Бригады обороны Бенгази», которые связаны с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида». Обороняли авиабазу военнослужащие Ливийской национальной армии.