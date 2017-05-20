The Prodigy показали в новом клипе Екатеринбург и Новосибирск

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Лондон, 20 мая. Популярная британская музыкальная группа The Prodigy опубликовала клип на композицию Their Law, в которой показала Екатеринбург и Новосибирск.

Музыканты сделали новое видео на записанную впервые еще в 1994 году композицию Their Law. Клип смонтирован из кадров, которые The Prodigy записали в ноябре 2016 года во время тура по России. Видео опубликовано в преддверии нового визита музыкантов в страну.

В клипе можно увидеть железнодорожные пути и вокзал Новосибирска, а также Новосибирский театр оперы и балета и Академический молодежный театр «Глобус». В Екатеринбурге The Prodigy сняли подземный переход с посвященной Виктору Цою стеной и памятник группе Beatles.