Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
The Prodigy показали в новом клипе Екатеринбург и Новосибирск

The Prodigy показали в новом клипе Екатеринбург и Новосибирск

2:35  20 Мая 2017  /обновлено: 2:48  20 Мая 2017
78

The Prodigy показали в новом клипе Екатеринбург и Новосибирск

Лондон, 20 мая. Популярная британская музыкальная группа The Prodigy опубликовала клип на композицию Their Law, в которой показала Екатеринбург и Новосибирск.

Музыканты сделали новое видео на записанную впервые еще в 1994 году композицию Their Law. Клип смонтирован из кадров, которые The Prodigy записали в ноябре 2016 года во время тура по России. Видео опубликовано в преддверии нового визита музыкантов в страну.

В клипе можно увидеть железнодорожные пути и вокзал Новосибирска, а также Новосибирский театр оперы и балета и Академический молодежный театр «Глобус». В Екатеринбурге The Prodigy сняли подземный переход с посвященной Виктору Цою стеной и памятник группе Beatles.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть