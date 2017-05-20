Трамп взял жену и дочь в первую зарубежную поездку

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Эр-Рияд, 20 мая. Президент США Дональд Трамп отправился на свою первую зарубежную поездку в сопровождении супруги Меланьи и дочери Иванки. Об этом сообщают СМИ.

Первым пунктом вояжа Трампа станет Саудовская Аравия, где у главы США запланированы переговоры с аравийским монархом Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, а также наследным принцем. Помимо членов семьи, хозяина Белого дома сопровождают также официальные лица.

Далее хозяин Трамп отправится в Израиль и Ватикан, — пишет Газета.ru.